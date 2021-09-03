РИАМО - 3 сен. Старший советник юстиции, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала, как себя вести, если у вас похитили деньги кибермошенники, и как не допустить таких ситуаций. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

С началом пандемии коронавируса число киберпреступлений, как и онлайн-операций с деньгами, заметно возросло. За семь месяцев произошло 24 тыс. мошенничеств, 80% из которых - с использованием интернета.

Если человек стал жертвой мошенников, то нужно незамедлительно обратиться в отделение полиции и предоставить как можно больше данных о преступлении: кто звонил, во сколько, с какого номера телефона. Чем оперативнее будет подано обращение, тем больше шансов раскрыть преступление и вернуть деньги.

«Если установлено лицо, которое совершило преступление, то обязанность следствия — принять меры к возмещению ущерба, причиненного в ходе преступления. Это может быть арест счетов, куда ушли денежные средства, если они там находятся. Это нужно делать незамедлительно. И арест имущества обвиняемого», — сказала Нефедова.

Бывают случаи, когда следователи говорят, что уголовное дело заводить бессмысленно, однако по закону прокуратура проверяет такие ситуации и, если определяет, что в возбуждении уголовного дела отказано незаконно, вносит меры реагирования, дело начинают рассматривать.

Также бывают случаи, когда звонки поступают из стран ближнего зарубежья. В таких случаях местные сотрудники работают с коллегами из страны, откуда поступил звонок.

Чтобы уберечь себя от таких преступлений, необходимо не разглашать свои персональные данные третьим лицам, внимательно относиться к копиям документов и своевременно блокировать банковские карты в случае их утери.