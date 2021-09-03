РИАМО - 3 сен. Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства получения 2-летней девочкой травмы пальца во время катания на карусели на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 2-летняя малышка потеряла часть пальца на карусели, расположенной на детской площадке на улице Гарибальди.

Предварительно установлено, что ребенок повредил палец в результате поломки конструкции. Девочке потребовалась медпомощь, ее госпитализировали. Прокуроры установят все обстоятельства происшествия.