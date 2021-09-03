РИАМО - 3 сен. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала россиян налегать на сезонные фрукты и овощи, которые, помимо прочего, помогают организму противостоять стрессу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт пояснила, что организм, испытывающий стресс, активно расходует полезные вещества. Поэтому необходимо употреблять продукты, содержащие цинк, витамин С, антиоксиданты и белки.

«Сейчас нужно активно скупать сезонные фрукты и овощи. Как раз эти продукты будут работать на профилактику, повышать иммунитет и помогать справляться со стрессом», — сказала Дианова.

А вот от употребления вредных сладостей и алкогольных напитков специалист призвала воздержаться. Тем не менее любителям шоколада допускается полакомиться горькими сортами с высоким содержанием какао. Также сладкоежки могут обратить внимание на орехи и сухофрукты.

Врач добавила, что в промежутках между основными приемами пищи можно побаловать себя мороженым, при этом важно выбирать качественный продукт и не переедать.