РИАМО - 3 сен. Онколог-маммолог, пластический хирург Александр Братик рассказал, что неправильно подобранный бюстгальтер может стать причиной возникновения пигментных пятен, синяков и даже раковой опухоли, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, если при активности косточка бюстгальтера совершает массажные движения, давит на молочную железу или впивается в подмышечную область и это повторяется системно, то со временем может появиться узловое образование.

«Сначала доброкачественное, а в будущем переходящее, возможно, и в рак. Бюстгальтер считается украшением для «обычной» груди и поддержкой для тяжелой, поэтому выбирать нужно удобное нижнее белье», — подчеркнул эксперт.

Врач отметил, что бюстгальтер должен быть незаметен для женщины при носке, но при этом он должен подчеркивать достоинства груди. Если девушка вообще хочет обойтись без него, она может просто подобрать плотную одежду.