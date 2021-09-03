РИАМО - 3 сен. Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Кучеров вместе с главой Шатуры Алексеем Артюхиным и жителями округа открыл движение по новой автодороге «Обход села Кривандино». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительство дороги велось с конца 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Новая объездная дорога перераспределит транзитные потоки и улучшит транспортную доступность Кривандина, которое считается одним из крупнейших поселений Шатуры. Время поездок для более 50 тыс. жителей округа существенно сократится и составит не более 20 минут по новой дороге», – сказал Кучеров.

Протяженность двухполосной дороги составляет 2,6 км. Возведен новый мостовой переход через реку Полю длиной 72 м. Обустроена ливневая канализация, локальные очистные сооружения, линии наружного освещения, светофоры и системы видеонаблюдения.

«Если вы посмотрите на карту, на старый проезд по Кривандину и новый объезд, который появился, то увидите, что между этими дорогами появляется прекрасная территория, на которой мы сможем сделать парк, где могут появиться и другие удобные для жителей объекты. Это может стать прекрасной зоной отдыха всех жителей нашего округа: удобная доступность из Рошаля и Шатуры, из Дмитровского погоста. Благодаря нашим строителям мы получаем такую возможность развития своей территории», – добавил Артюхин.

Жительница села Власово Ксения Макарова возит детей в садик через Кривандино и теперь по новой дороге ежедневно будет экономить около 10 минут.

«Дорога долгожданная. С двумя детьми хотелось бы экономить время на дорогу. Теперь по новой современной дороге мне будет удобно и быстрее на 10 минут отвозить детей в садик и на занятия», - сказала Макарова.