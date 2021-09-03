РИАМО - 3 сен. Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Кучеров вместе с главой Шатуры Алексеем Артюхиным и жителями округа открыл движение по новой автодороге «Обход села Кривандино». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Строительство дороги велось с конца 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Протяженность двухполосной дороги составляет 2,6 км. Возведен новый мостовой переход через реку Полю длиной 72 м. Обустроена ливневая канализация, локальные очистные сооружения, линии наружного освещения, светофоры и системы видеонаблюдения.
«Если вы посмотрите на карту, на старый проезд по Кривандину и новый объезд, который появился, то увидите, что между этими дорогами появляется прекрасная территория, на которой мы сможем сделать парк, где могут появиться и другие удобные для жителей объекты. Это может стать прекрасной зоной отдыха всех жителей нашего округа: удобная доступность из Рошаля и Шатуры, из Дмитровского погоста. Благодаря нашим строителям мы получаем такую возможность развития своей территории», – добавил Артюхин.
Жительница села Власово Ксения Макарова возит детей в садик через Кривандино и теперь по новой дороге ежедневно будет экономить около 10 минут.
«Дорога долгожданная. С двумя детьми хотелось бы экономить время на дорогу. Теперь по новой современной дороге мне будет удобно и быстрее на 10 минут отвозить детей в садик и на занятия», - сказала Макарова.
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