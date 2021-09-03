РИАМО - 3 сен. В сентябре в средней полосе России созревает топинамбур, он же – сладкий картофель. Этот корнеплод отлично подходит для запекания, жарки и приготовления салатов, сообщает aif.ru.

Чаще всего найти топинамбур можно на рынке или фермерской ярмарке. Выбирать стоит твердые клубни, кожица на них должна быть шероховатой, с небольшими наростами, но не вздутой, отметил шеф-повар ресторана «Баран-Рапан» Андрей Грязев.

«Выбирать топинамбур нужно прежде всего по цвету кожицы: светлый, равномерный, коричневато-розовый, часто с сиреневым отливом», — добавил шеф-повар ресторанов Scrocchiarella Алессио Джини.

Самое сложное в приготовлении топинамбура — его мытье и очистка. Этот корнеплод бугристый, поэтому на его обработку придется потратить время. Однако не все специалисты считают, что топинамбур надо чистить.

«Я считаю, что кожура топинамбура — это самое вкусное, поэтому просто мою его щеткой. Перед тем как отмывать, замачиваю на пару часов, так грязь легче отойдет. В крайнем случае счищаю особо загрязненные участки. Но если убрать всю кожуру, вкус топинамбура уходит», — рассказал шеф-повар ресторана «Матрешка» Владислав Пискунов.

Топинамбур запекают, потом делают из него пюре или муссы. Из топинамбура также можно делать гратен и крем-суп. Топинамбур отлично сочетается с беконом. Можно обернуть клубень беконом, завернуть в фольгу и отправить в духовку или в угли на мангале.

«Топинамбур в сыром виде идет на салаты. В жареном — отличная альтернатива картошке (по принципу приготовления все то же самое). Можно также потушить с любым мясом, заменить им картошку в супе», — сказал шеф-повар ресторана «ЛЕС» Андрей Колодяжный.

По словам шеф-повара бистро «Фантазеры» Василия Звиатадзе, клубни топинамбура можно употреблять в виде гарнира в сыром виде, а также в запеченном. Топинамбур можно добавлять в салаты, супы, а также в небольших количествах к овощным блюдам для придания аромата.