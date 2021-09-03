РИАМО - 3 сен. Известный российский певец Юрий Лоза признался, что получает пенсию в размере 16 тыс. рублей, поэтому недавняя президентская выплата окажется для него весомой прибавкой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Со 2 сентября российским пенсионерам начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Указ о проведении выплаты ранее подписал президент Владимир Путин.

«Если бы я получал 16 миллионов, это бы не имело значения. Но моя пенсия — 16 тысяч», — сказал Лоза.

Среди звезд российской эстрады есть и те, чья пенсия еще ниже. Например, певица Вика Цыганова получает 11 тыс. рублей, а юморист Ефим Шифрин — 13 тыс. рублей.

Единовременную выплату в сентябре получат более 43 млн пенсионеров. Деньги перечислят как неработающим, так и работающим пенсионерам, а также военным пенсионерам, пенсионерам по инвалидности и по потере кормильца.

Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить>>