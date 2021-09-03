РИАМО - 3 сен. В парке культуры и отдыха «Ходынское поле» 3 сентября появилась Аллея Славы «Кедры Великой Победы». Организатором акции стал инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Генеральный директор холдинга Юрий Кравцов отметил, что участие в таком проекте – честь. Аллею посвятили 80-летию формирования и участия Московского народного ополчения в Битве за Москву и контрнаступлению советских войск.

«Это дань памяти и благодарности ветеранам, в том числе и строителям, которые с оружием в руках защищали Родину на фронте и ковали Победу в тылу. Благодаря их беспримерному подвигу сегодня мы живем под мирным небом, строим города, дороги, метро, растим детей», – сказал Кравцов.

Он добавил, что именно в память об ополченцах возвели при участии компании новую станцию Большого кольца столичной подземки «Народное Ополчение».

«Аллея Славы – это очередной искренний и сердечный знак благодарности и уважения нашим ветеранам», – пояснил Кравцов.

Участники акции высадили в парке «Ходынское поле» 80 алтайских кедров. Эти деревья живут до 1000 лет и будут хранить память о защитниках не один век.

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский указал на то, что у этой акции есть не только патриотический, но и экологический смысл.

«Холдинг «Мосинжпроект» выступает оператором ключевых градостроительных программ российской столицы и вопросы охраны окружающей среды и экологии у нас в приоритете», – сказал Доровский, добавив, что компания придерживается в работе принципов рационального использования ресурсов.

К акции присоединились руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, представители Государственной думы РФ, Мосгордумы, муниципальных властей и ветеранских организаций города.

Каждое дерево снабдили информационной табличкой, где можно узнать реестровый номер и данные о памятном событии.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является оператором программы развития столичной подземки, развития ТПУ и других дорожных проектов столицы. Кроме того, компания создавала такие знаковые объекты, как концертный зал «Зарядье», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, театр «Геликон-опера», инфекционный центр «Вороновское» и другие.