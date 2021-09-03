РИАМО - 3 сен. Комитет по туризму Московской области начинает отбор заявок на получение субсидии, возмещающей затраты туристским организациям, оказывающим услуги по реализации отдыха для несовершеннолетних в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального комитета.

Для развития детского внутреннего туризма подмосковным комитетом был разработан проект, который предоставляет субсидии туроператорам, осуществляющим деятельность по организации отдыха и экскурсий для организованных групп детей по маршрутам Московской области.

Субсидия будет предоставляться на основании соглашения, заключенного комитетом по туризму региона и туроператором по типовой форме, установленной подмосковным министерством экономики и финансов.

Так, за организацию проживания ребенка в гостиницах Подмосковья, туроператору компенсируют 2 тыс. рублей за один день на одного туриста. Предельный размер субсидии определяется как произведение размера субсидии, предусмотренной за одну ночевку одного туриста в гостинице и иных средствах размещения Московской области и количества туристов.

Еще, туроператор сможет получить субсидию размером в 1 тыс. рублей за организацию программной экскурсии для одного ребенка, посетившего не менее одного туристического объекта, расположенного на территории Подмосковья. Предельный размер субсидии определяется как произведение размера субсидии, предусмотренного на одного экскурсанта и количества экскурсантов.

Для получения субсидии туроператор должен соответствовать всем требованиям к участникам отбора, а также предоставить перечень документов, подтверждающий фактически произведенные затраты и расходы.