РИАМО - 3 сен. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый назвал удачной идею передачи таможенного конфиската нуждающимся. Это даст незащищенным категориям населения возможность бесплатно получить нужные вещи, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее предложение о передаче конфиската внес Общероссийский народный фронт. Это касалось таможенных товаров, подлежащих уничтожению, а также тех, что не были востребованы на торгах.

Круглый считает, что малообеспеченным можно передавать и технику, оставшуюся после банкротства предприятий, и санкционные продукты.

«К нам часто обращаются семьи, в которых есть инвалид или несколько детей, им нужно несколько компьютеров, потому что сейчас в обучении сложно без них, даже если есть один компьютер, но на троих-четверых детей», — сказал Круглый.

По его мнению, прежде всего поддержку такого плана необходимо оказывать семьям, где много детей, и где есть инвалиды.

«Если он ниже прожиточного минимума, таких семей наверняка достаточно много, их можно в первую очередь поддерживать. Законодательно четко определить, каким семьям передавать», — подчеркнул Круглый.

Он добавил, что четко прописанный регламент позволит избежать обид и обманутых ожиданий.

Как малоимущему бесплатно получить квартиру>>