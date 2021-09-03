РИАМО - 3 сен. Осенью люди больше склонны к депрессии, чем в любое другое время года. Психолог Ирина Красова рассказала, как справиться с подступающей меланхолией, сообщает Nation News.

У каждого человека осенняя меланхолия проявляется по-разному, прежде всего на состояние влияет сокращение светового дня. Однако в любом случае изменение психологического состояния нельзя игнорировать.

«Человек чувствует тоску, тревогу, появляется страх, печаль, апатия. Эти составляющие негативно сказываются на самочувствии человека. Если такое состояние длится более пяти недель, то надо обязательно обращаться к специалисту», – пояснила Красова.

Прежде всего решать проблему нужно с восстановления жизненного ритма: необходимо наладить здоровый сон, выстроить режим дня, грамотно разделить рабочее и личное время. А еще осень – лучшее время для нового хобби.

«Если человек занимается любимым делом, то он счастлив. Нужно встречаться с друзьями, получать радость от общения с ними. Хорошо помогает в борьбе с меланхолией творчество, оно помогает человеку раскрыть не только внутренние ресурсы, но окрашивает внутренний мир в яркие цвета», – подытожила Красова.