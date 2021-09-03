РИАМО - 3 сен. Социальная газификация проводится в Подмосковье хорошими темпами. Работы ведутся с опережением графика, но в дальнейшем нормы станут в 10 раз больше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чтобы ускорить процесс, открываем специализированные офисы. В них можно оформить комплексный договор. Благодаря программе нашего президента жителям больше не надо будет отдавать какие-то баснословные суммы, чтобы газифицировать дом. Если раньше это стоило миллион или 1,5 млн, то сейчас — примерно 150 тыс. рублей», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор привел в пример офис соцгазификации в селе Ям городского округа Домодедово. Здесь за 1,5 месяца заключили более 180 комплексных договоров.

«Сотрудники (офиса - ред.) молодцы, все очень понятно рассказывают. Спасибо и «Мособлгазу». Каждый вторник они объясняют нашим жителям, как и что надо сделать. На своем сайте запустили новый раздел «Следить за работами», там можно узнать, все ли идет по графику», — добавил Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>