РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. «Точки роста» открыли в Петрово-Дальневской и Ангеловской школах подмосковного Красногорска в новом учебном году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Современное цифровое оборудование появилось в МБОУ Петрово-Дальневская СОШ и в МБОУ Ангеловская СОШ в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В церемонии открытия центра образования естественно-научной направленности в Петрово-Дальневской школе приняли участие заместитель главы администрации горокруга Красногорск Татьяна Квасникова, начальник окружного управления образования Наталья Тимошина, педагогический коллектив и ученики образовательного учреждения.

«Небольшие цифровые лаборатории дают большие возможности нашим педагогам и детям. Думаю, в ближайшее время ребята смогут принять участие в проектных конференциях и подготовиться к олимпиадам разных уровней», – отметила Тимошина.

С этого учебного года школьники могут обучаться в центрах по предметам «Химия», «Физика» и «Биология», а после урока посещать дополнительные занятия и кружки. Все педагоги прошли дополнительные курсы повышения квалификации по предметным направлениям и проектной деятельности.

В 2020 году в округе заработали четыре центра технического профиля – в Ильинской, Архангельской, Ульяновской СОШ и в школе №20 в Путилково.

«Точки роста» – это центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые открывают в сельских школах Подмосковья. Учащиеся любого возраста могут посещать их бесплатно и изучать робототехнику, VR-технологии, 3D-моделирование и другие дисциплины.

Одна из основных задач лабораторий «Точка роста» – повышение доступности качественного образования в сельской местности.