РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 сен. В Балашихе проводят проверку по факту аварии с участием трех автомобилей, в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 30 августа в Балашихе на 690-м м автодороги микрорайон Железнодорожный-улица Керамическая-микрорайон Павлино водитель легкового автомобиля допустил столкновение с двумя транспортными средствами с последующим наездом на бордюр.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего ДТП.