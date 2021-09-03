РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. В Подольске власти пообещали найти виновника загрязнения пруда возле деревни Новгородово и наказать его по всей строгости закона, а водоем реабилитировать, сообщила пресс-служба администрация округа.
2 сентября в Общественной палате округа обсудили загрязнение пруда в деревне Новгородово. Во встрече приняли участие сотрудники администрации Подольска, Роспотребнадзора, прокуратуры, общественники, жители деревни и сотрудники технопарка «Сынково-2».
В конце июля жители деревни Новгородово обнаружили в местном водоеме множество погибшей рыбы, птицы и трупы домашних животных, а сам пруд стал походить на болото. Активисты подали обращения во всевозможные надзорные инстанции и в Общественную палату округа. Комиссия зафиксировала факт отравления воды. В социальных сетях обвинили технопарк «Сынково», но на территории находится также ряд других организаций и предприятий.
Природоохранные структуры ведут исследования и ищут причину гибели водоема. Данный вопрос находится на контроле у министерства экологии Московской области. В середине сентября получат полные результаты анализов, что поможет окончательно прояснить ситуацию.
От администрации округа также направили письмо в природоохранную прокуратуру. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия ОБЭП и УВД.
Пока местным жителям не рекомендуют пить воду из местных колодцев. Они получают воду один раз в неделю, но этого недостаточно. Власти взяли этот вопрос под свой контроль.
Руководство «Сынково-2» заверило, что никаких опасных производств на территории нет. Они не меньше жителей озабочены загрязнением водоема и проводят собственные исследования. Параллельно идут работы по улучшению работы очистных сооружений.
Власти пообещали, что виновника найдут и он ответит по всей строгости закона. Водоем реабилитируют.
«После получения результатов мы еще раз посетим это место и встретимся с жителями, объясним ситуацию окончательно», – сказал председатель Общественной палаты округа Георгий Унгурян.
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