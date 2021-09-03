РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 сен. Среди пользователей Instagram к 5-летнему юбилею стартовал конкурс Балашихинского роддома, расположенного в микрорайоне Саввино, итоги объявят 16 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Условия конкурса: поставить лайк под постом, быть подписанными на наш Instagram, поздравить нас с днем рождения креативными видео-открытками с песнями, танцами и стихами не забыть поставить #БРДСаввино5Лет и отметить нас на фото. Указать при публикации геопозицию Балашихинский родильный дом», – говорится в сообщении.

Для пяти победителей подготовили подарки: контракт на роды с дежурной бригадой, индивидуальный пост акушерки в родах, фотосессия новорожденного, комплекс «Мое первое обследование», пребывание после родов в семейной палате.

«Победители будут объявлены 16 сентября. Желаем всем участникам успехов и вдохновения на креативные идеи!» – заключается в сообщении.

В Балашихинском роддоме предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.

В медучреждении располагаются родовое и послеродовое отделения, отделение патологии беременности, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики, гинекологическое отделение, женская консультация.