РИАМО - 3 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководителями городских округов Домодедово, Подольск, Ленинский и Лыткарино. На встрече рассматривался ряд тем, связанных с дальнейшим развитием региона и решением вопросов, на которые чаще всего обращают внимание жители. В обсуждении также приняли участие общественные деятели, эксперты, гражданские активисты, представители различных сфер деятельности.

Обсуждение актуальных тем

«Все, кто занимается общественной деятельностью, политикой, знают, что система коммуникации формирует взаимопонимание, а оно в свою очередь – доверие. Это самое ценное, что можно получить. Цель сегодняшней встречи – еще раз людям в глаза посмотреть, подчеркнуть важность всего, что мы делаем. Каждый должен серьезно относиться к своей работе. Расслабленность ни к чему хорошему не приводит. Предлагаю обсудить самые чувствительные вопросы, которые волнуют людей», – сказал Воробьев.

В ходе встречи были затронуты наиболее актуальные темы. В частности, жители Ленинского округа попросили оказать содействие в расширении Володарского шоссе и обратили внимание на деятельность Московского коксогазового завода в Видном. Предприятие было открыто в 1951 году. На нем производят кокс, коксовый газ, каменноугольную смолу, бензол. Продукция в основном применяется в металлургической промышленности. Люди отметили, что регулярно чувствуют сильные химические запахи.

Проверка Росприроднадзора выявила ряд нарушений в работе «Москокса». Так, превышены показатели допустимых выбросов, на предприятии неэффективно работают газоочистные установки, также наносится вред почве.

«В мои жизненные планы не входит игнорировать мнение жителей и состояние их здоровья. Я должен их защищать. Мы предупредили предприятие, что если будут жалобы, начнем действовать. Сказали «Москоксу», что запаха быть не должно. Они понимают ответственность», – подчеркнул Воробьев.

Образование – в приоритете

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В Ленинском городском округе также отмечается потребность в детских садах. Вопрос по этой же теме поступил от жителей Подольска. Там необходимо изменить сроки реализации проекта по строительству детского сада на 140 мест в районе Электромонтажного проезда на более ранние (ориентировочно 2022-2023 годы).

Губернатор подчеркнул, что развитие дошкольного образования находится в числе наиболее приоритетных направлений деятельности. В частности, с учетом запросов жителей в густонаселенных микрорайонах обустраиваются малоформатные детские сады. Например, 1 сентября открылись 5 мини-садов на 515 мест в городских округах Балашиха, Долгопрудный, Ленинский (3 садика). У родителей появилась возможность оставлять своих детей под присмотром профессиональных воспитателей недалеко от дома. Благодаря этому заметно сокращается очередь в обычные детсады, а малыши развиваются и получают дошкольное образование в комфортных условиях.

На встрече жители Лыткарина также поинтересовались перспективами реализации проектов по капитальному ремонту учреждений здравоохранения, спортивного комплекса «Кристалл», расселению аварийных и ветхих домов.

В Домодедове отмечается высокий запрос на строительство хирургического корпуса на территории Центральной городской больницы, новой школы в микрорайоне Барыбино, предоставление земельных участков медицинским работникам, расчистку реки Пахры, а также организацию альтернативного выезда из микрорайона Северный.

Воробьев поблагодарил жителей за активную позицию и подчеркнул, что все прозвучавшие в ходе встречи вопросы взяты на особый контроль и будут детально проработаны.

Развитие здравоохранения

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По итогам встречи депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов обратил внимание на тему здравоохранения, которая является одной из ключевых в сегодняшней повестке.

«Развитие здравоохранения является одним из приоритетных вопросов в Московской области. Рад отметить, что в Домодедове ведется большая работа в этом направлении: продолжается строительство новых объектов здравоохранения, медицинские учреждения оснащаются новым современным оборудованием, открываются дополнительные терапевтические отделения, продолжается ремонт офисов врачей общей практики, в том числе и в отдаленных населенных пунктах. Необходимо делать все возможное, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь в шаговой доступности», – сказал Фетисов.

Он подчеркнул, что развитие системы здравоохранения невозможно без социальной поддержки медицинских работников, поэтому особое внимание нужно уделять вопросу привлечения врачей на работу в городской округ и в регион в целом, вопросам улучшения их жилищных условий и социальной защищенности.

Директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» из города Видное Гульнара Романадзе отметила конструктивный характер состоявшейся встречи.

«Когда губернатор понимает и слышит людей, можно считать, что проблема практически решена. Я думаю, многие удовлетворены сегодняшней встречей. Я не могу не замечать работу «Единой России». Вопросы, которые возникают в нашем городском округе, помогает решать депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Это касается бассейнов и строительства объектов. Он вникает в проблемы, подсказывает, что нужно сделать. Такое взаимодействие очень важно», – сказала Романадзе.