РИАМО - 3 сен. Видеокамеры системы «Безопасный регион» помогли найти подростков, рисовавших граффити в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Сотрудники административного управления территориальной безопасности Коломны вместе с полицейскими изучили записи с видеокамер и оперативно вычислили нарушителей.

Как выяснилось, граффити рисовали студенты одного из городских колледжей. Изучение аккаунтов подростков в социальных сетях подтвердило их причастность к созданию граффити. С подростками провели профилактическую работу, а рисунки на стенах закрасили.

«Безопасный регион» – единая система видеонаблюдения Подмосковья, созданная по решению губернатора региона для обеспечения общественной безопасности.

Система включает в себя тысячи видеокамер, которые расположены на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, на крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и в подъездах многоквартирных домов.