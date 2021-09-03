РИАМО - 3 сен. Губернаторский проект «родительский контроль» продолжают реализовывать в образовательных учреждениях региона. Он дает возможность родителям оценить уровень питания и работу школьных столовых, сообщает пресс-служба министерства образования области.

«Вопрос питания школьников у нас на особом контроле. Проект уже второй год будет помогать выявлять все недочеты. Мы будем мониторить все отзывы, а каждое замечание сразу же возьмем в работу. Это очень удобная система, она дает действительно эффективную обратную связь», – заявила зампред правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Присоединиться к проекту просто: записаться на проверку можно у директора школы или классного руководителя ребенка, а также через Школьный портал региона.

«Во втором случае необходимо зайти в раздел «Родительская» и перейти в раздел «Школьное питание», а после выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться», – пояснила Каклюгина.

Она добавила, что при посещении образовательного учреждения необходимо соблюдать правила безопасности.