РИАМО - 3 сен. По итогам реализации первого этапа губернаторской программы «100 прудов и озер» в 2021 году на территории Подмосковья расчистили 60 га водоемов, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Работы на водной глади завершены на всех объектах. Работы выполнены на общей площади около 60 гектаров» – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Проведенные работы по санитарной очистке включали в себя уборку акваторий и прибрежных зон от мусора, удаление сухостойной и аварийной растительности, сведение камыша и водной растительности, вывоз мусора на объекты размещения.

В нескольких муниципалитетах организованы дополнительные работы по благоустройству пляжных зон, установлены скамейки, оборудованы места для рыбалки, а также обустроены искусственные гнездовья для водоплавающих птиц.

Из 22 запланированных на 2021 год водоемов 15 были очищены по заказу муниципалитетов, в остальных случаях заказчиком выступило Минэкологии Подмосковья.

Разин отметил, что после расчистки водоемы не останутся без присмотра: инспекторы эконадзора и администрации муниципалитетов будут проводить периодические рейды, следя за тем, чтобы прибрежные зоны и акватории водоемов оставались чистыми.

Особое внимание будет уделено выявлению и препятствованию незаконного сброса воды. Нередко происходят случаи, когда местные жители сбрасывают сточные воды в водоемы из частных домов вместо того, чтобы устанавливать септики или использовать централизованную систему водоотведения.

«100 прудов и озер» – программа губернатора Московской области Андрея Воробьева по очистке водоемов региона. Всего в течение 3 лет в регионе планируется расчистить 100 прудов и других водных объектов. Работы по программе включают устранение незаконных водовыпусков, уборку сухостоя и камышей, а также донного и поверхностного мусора.