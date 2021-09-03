РИАМО - 3 сен. В туристско-информационном центре аэропорта Домодедово провели День Одинцова, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На мероприятии посетителям рассказали о популярных среди путешественников городских местах – гостиницах, ресторанах, достопримечательностях, маршрутах и развлечениях. Также для гостей провели мастер-класс по изготовлению народной куклы и дегустацию дубового кофе из желудей по старинному рецепту.

День Одинцова уже седьмое за год событие, проводимое в туристско-информационном центре аэропорта Домодедово. Цикл мероприятий посвящен туристическому потенциалу городов Подмосковья.

Ранее в центре проходили презентации, посвященные Истре, Орехово-Зуевскомуокругу, Раменскому округу, Серпухову, Павловскому Посаду, а также городу Верея.

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