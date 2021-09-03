РИАМО - 3 сен. Энергетики филиала «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» завершили ремонт линии электропередачи «Луч-Пернатово», повысив надежность электроснабжения трех городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

«Реализация комплекса работ на данном участке воздушной линии 110 кВ «Луч – Пернатово» обеспечит значительное улучшение схемно-режимной обстановки высоковольтных сетей так называемого «Рижского транзита» с точки зрения оперативно-диспетчерского управления», – сказал главный инженер филиала «Западные электрические сети» компании «Россети Московский регион» Александр Мартихин.

Для повышения пропускной способности линии электропередач энергетики заменили старый провод на новый, большего сечения, смонтировали новые полимерные изоляторы. В числе прочих работ специалисты выполнили замену провода воздушной линии на месте перехода через три железнодорожных полотна железной дороги Рижского направления.

Чтобы избежать создания неудобств для пассажиров и не нарушить движение грузовых поездов, замена участка линии электропередачи проводилась ночью. Специально для проведения работ, в графике движения поездов две ночи подряд делали «технологические окна» длиной в час. В ремонте было задействовано 40 сотрудников и 10 единиц спецтехники, включая 4 автовышки.

Линия электропередач «Луч-Пернатово» – важный для Подмосковья объект электроснабжения. От нее запитано 12 подстанций, которые обеспечивают электроэнергией более 15 тыс. жителей и свыше 86 социально значимых объектов Рузского округа, Волоколамского округа и Истры.