РИАМО - 3 сен. Энергетики филиала «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» завершили ремонт линии электропередачи «Луч-Пернатово», повысив надежность электроснабжения трех городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Для повышения пропускной способности линии электропередач энергетики заменили старый провод на новый, большего сечения, смонтировали новые полимерные изоляторы. В числе прочих работ специалисты выполнили замену провода воздушной линии на месте перехода через три железнодорожных полотна железной дороги Рижского направления.
Чтобы избежать создания неудобств для пассажиров и не нарушить движение грузовых поездов, замена участка линии электропередачи проводилась ночью. Специально для проведения работ, в графике движения поездов две ночи подряд делали «технологические окна» длиной в час. В ремонте было задействовано 40 сотрудников и 10 единиц спецтехники, включая 4 автовышки.
Линия электропередач «Луч-Пернатово» – важный для Подмосковья объект электроснабжения. От нее запитано 12 подстанций, которые обеспечивают электроэнергией более 15 тыс. жителей и свыше 86 социально значимых объектов Рузского округа, Волоколамского округа и Истры.
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