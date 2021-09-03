РИАМО - 3 сен. Основным признаком того, что ребенок стал жертвой школьной травли, становится смена манеры поведения: несдержанность и агрессия, либо замыкание в себе и неразговорчивость, об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, любой ребенок может стать объектом травли, но чаще всего это неуверенные в себе школьники и дети с особенностями развития.

«Важно в этот момент оказать ребенку поддержку», – сказала психолог в интервью Федеральному агентству новостей.

Чтобы распознать, что причиной странного поведения ребенка стала травля – нужно проявить внимание и поговорить с ним. Ребенок должен понять, что он не одинок и семья поддержит его в любых проблемах. Также очевидным признаком издевательств над ребенком являются синяки и травмы, испорченные вещи.

Психолог уточнила, что родителям нужно проводить работу с детьми, которым не достает уверенности в себе – ребенок должен чувствовать себя успешным. Несерьезное отношение со стороны взрослых или отсутствие веры в успех ребенка могут навредить его психике, способствовать развитию замкнутости.

В случае, если ребенок подвергается систематическим издевательствам в школе, его родителям следует обсудить это с педагогом. После этого можно вместе организовать встречу с обидчиками и их родителями, провести беседу. Если такие меры тоже окажутся бесполезными – стоит обратиться в полицию.