РИАМО - 3 сен. В течение 8 месяцев 2021 года в Москве выдали разрешения на возведение 6,7 млн кв. м недвижимости разных типов. Из них 80 разрешений выдано на строительство жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь жилой недвижимости по разрешениям составляет 2,8 млн «квадратов».

«Москва является одним из наиболее динамично развивающихся мегаполисов мира. И даже с учетом негативных факторов является очень перспективным рынком для девелоперов», – сказал Бочкарев в интервью «Строительной газете».

Именно об этом говорит динамика выдачи разрешительных документов. За три квартала 2019 года было оформлено 193 разрешения на строительство. Общая площадь объектов составила 3,6 млн «квадратов», из них – 900 тыс. – жилье. В 2020 году выдали 238 разрешений. Суммарная площадь – 5,4 млн кв. м, из которых 1,7 млн – жилая недвижимость.

Бочкарев отметил, что в 2021 году показатели будут еще выше.