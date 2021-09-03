РИАМО - 3 сен. В столице возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении мужчины, выдававшего себя за высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Москве.

46-летний житель Москвы обманывал двух человек, представляясь им высокопоставленным сотрудником МВД. Злоумышленник предложил гражданам устроиться на службу и получить в пользование служебную квартиру за финансовое вознаграждение.

Обманутые передавали ему деньги в течение года при личных встречах, но часть средств перевели онлайн через банковские приложения.

Когда граждане поняли, что их обманывают, они обратились в полицию. К тому моменту общая сумма причиненного ущерба превышала 1 млн рублей. Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что никакого отношения к системе МВД он не имеет.

Мужчина арестован. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.