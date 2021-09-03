РИАМО - 3 сен. В первом полугодии 2021 года сумма налоговых отчислений резидентов особой экономической зоны «Дубна» в бюджет Подмосковья и наукограда «Дубна» составила 460 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Если в 2019 и 2020 годах резиденты ОЭЗ «Дубна» перечисляли порядка 2,5 млрд рублей налогов в год, то только за шесть месяцев этого года объем отчислений уже составил 1,6 млрд рублей», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева, пояснив, что эти средства поступили в бюджеты разного уровня.

Именно «Дубна» сохраняет статус одной из самых привлекательных в инвестиционном плане площадок региона. За 6 месяцев в число резидентов вошли еще 7 инвесторов, 2 из них планируют возвести собственные научно-производственные комплексы.

Сумма инвестиций новых компаний равна 785 млн рублей, а во время реализации своих проектов они планируют создать 258 рабочих мест.

Компании-резиденты, присоединившиеся ранее, продолжают строить свои объекты на 2 площадках ОЭЗ «Дубна». В первом полугодии 2021 года строительство производилось 18 компаниями. До конца года производства хотят запустить 5 компаний: «Промтех-Дубна» (5-й по счету производственный корпус), «Дедал», «Мегапласт», «Эверс» и «Энкор».

Арендаторы развиваются не менее активно. Инновационно-технологический центр «Ломоносов» полностью заполнен. Его правобережную площадку занимают 11 арендаторов-резидентов.

ИТЦ на левом берегу, получивший название «Менделеев», был сдан в эксплуатацию в 1 квартале этого года.

Выросли и вложения резидентов. В первом полугодии они вложили на 14% (до 3,2 млрд рублей) больше, чем за тот же период 2020 года. Фактические инвестиции достигли 35,5 млрд рублей с момента запуска ОЭЗ.

«Сегодня в нашей зоне реализуют бизнес-проекты 172 наукоемкие компании, которые создали почти 4800 рабочих мест, более 200 из них добавились в первом полугодии этого года», – сказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

По его словам, с продажи своей продукции за эти полгода резиденты выручили свыше 9,2 млрд рублей. Это на 40% чем за аналогичный период прошлого года.