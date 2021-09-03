РИАМО - 3 сен. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы получат от столичных властей денежные выплаты в размере 20 тыс. рублей к годовщине декабрьского контрнаступления 1941 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В пятницу Собянин наградил 98-летнего ветерана войны Бориса Уткина знаком «80 лет Битвы за Москву». Такой же нагрудный знак в ближайшие месяцы получат более 1,1 тыс. ветеранов – все ныне здравствующие участники великого сражения времен ВОВ.

«По традиции – к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», – написал Собянин в своем блоге.

Выплаты произведут в ноябре. Планируется, что памятные нагрудные знаки вручат 1136 ветеранам, из них 759 проживают в Москве, 300 – в других регионах РФ и 77 – за рубежом.

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