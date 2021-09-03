РИАМО - 3 сен. В канун Дня города Одинцово глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил заслуженным жителям грамоты и благодарственные письма. Церемония награждения прошла в зале La Pino Hall, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Иванов отметил, что в этом году торжество приобрело особый смысл, поскольку год назад из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия не проводились.

«Празднование Дня города объединяет в себе много добрых традиций. Одна из них – чествование тех, кто приносит пользу округу, прославляет его, делает лучше. Сколько замечательных профессий объединяет сегодня наш зал: учителя, врачи, правоохранители, государственные служащие, спасатели, работники культуры, спортсмены, инженеры и рабочие. А за профессиями всегда стоят люди. Именно они каждый год восхищают нас своими достижениями, успехами, результатами и позволяют вписывать их имена золотыми буквами в историю нашего округа, Подмосковья и даже страны», – сказал Иванов.

В ходе церемонии Иванов вручил жителям благодарственные письма, почетные грамоты и благодарности от губернатора Подмосковья, Московской областной думы и Одинцовского городского округа. Награды получили более 120 человек.