РИАМО - 3 сен. Открытые уроки, церемонии возложения цветов к мемориалам, митинги, беседы, спортивные мероприятия и круглые столы прошли в Подмосковье в День солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Трепетное отношение к каждой человеческой жизни, совместные действия правоохранительных органов и общественных институтов позволят пресечь разрастание терроризма, лишит преступников поддержки», - сказал первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Эдуард Петрухин.

Он отметил, что с терроризмом можно бороться только тогда, когда объединены усилия государства, общественных и религиозных организаций, а также неравнодушных граждан.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно 3 сентября. Дата установлена в память о трагических событиях, произошедших в Беслане в 2004 году. Тогда террористы захватили школу и в течение двух с половиной дней удерживали в заминированном здании более 1,1 тыс. заложников. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.