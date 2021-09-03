РИАМО - 3 сен. Жители столицы впервые заметили водоробус и сняли его на видео. Ролик разместил пользователь Сергей Ключарев в сообществе «Электротранспорт мира» в Facebook.

На видеозаписи видно, что автобус находится на транспортной многоосной платформе.

«Водоробус «КамАЗ» везут на выставку Комтранс-2021. Ждем», – подписал видеоролик Ключарев.

XVI международная выставка коммерческих автомобилей Комтранс-2021 пройдет в столице в «Крокус Экспо» 7-11 сентября.

Ранее замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин сообщал, что водородный электробус или водоробус может появится в столице в сентябре 2022 года.