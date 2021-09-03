РИАМО - 3 сен. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что продажа воздуха со столичных Патриарших прудов не противоречит закону, ведь подобный товар можно рассматривать как сувенир. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На Патриарших прудах появилась лавка, где начали продавать местный воздух. Стоимость 0,5 л товара «Воздух Патриков» составляет 100 рублей.

«Это из раздела курьезов. Есть такие штуки, которые могут и дороже стоить, и их ради прикола и покупают. Никакого нарушения законодательства здесь нет. Никто у нас воздух до такой степени не охраняет», — пояснил Шапкин.

Он отметил, что подобным образом продавцы экспериментируют с заработком и хайпом.

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