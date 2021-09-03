РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Детскую игровую площадку торжественно открыли в поселке Малаховка городского округа Люберцы по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» во дворе дома №9 на улице 1-й Первомайской в поселке Малаховка торжественно открыли новую детскую игровую площадку. Жители отдали за нее большинство голосов на портале «Добродел» и определили тематику – стиль ранчо», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что на площадке есть игровой комплекс, качели, канатная сетка, качалка, карусель, садовые диваны и урна для раздельного сбора мусора, также установлены фонари и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Основание площадки выполнили из резиновой крошки.

«Всего в текущем году в городском округе Люберцы установлено пять детских игровых площадок по программе губернатора: три – в Краскове, две – в Малаховке. Кроме того, в этом году в рамках комплексного благоустройства в 38 дворах будут установлены 33 детских игровых, 14 спортивных и три универсальные спортивные площадки», - заключил Ружицкий.