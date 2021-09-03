РИАМО - 3 сен. Дождь в Москве продлится до полуночи, всего за сутки в городе может выпасть до 15% от месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Дождь довольно интенсивен, он может продлиться до 12 часов ночи. Сегодня мы ожидаем выпадение от 8 до 10 мм осадков», — сказала Позднякова.

Таким образом, за пятницу в мегаполисе может выпасть около 15% от нормы осадков для сентября, которая составляет 65 мм.

О подтоплениях на улицах москвичи могут сообщить в управу своего района, в Объединение административно-технических инспекций по телефону 8 (499) 264-96-81, в единый диспетчерский центр по номеру 8 (495) 539-53-53 или через портал «Наш город».