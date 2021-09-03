РИАМО - 3 сен. Поливальная машина опрокинулась на пересечении Красногвардейского проезда и 2-го Красногвардейского проезда в районе «Москва-Сити», сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водителя коммунальной техники госпитализировали с ушибами. По его словам, его «подрезал» водитель другого авто и он не справился с управлением.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщал, что в связи с непогодой на улицах столицы дежурят 300 бригад «Мосводостока» и около 290 единиц спецтехники.