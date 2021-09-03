РИАМО - 3 сен. Представители Общероссийского народного фронта встретились с учениками подмосковных школ во время просветительского марафона «Новое знание» Российского общества «Знание», сообщает пресс-служба движения.

Эксперт регионального отделения ОНФ, председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, советник ректора РГСУ Андрей Батурин встретился с учениками Ломоносовского лицея в Ногинске и поговорил с ними о профессиях композитора и продюсера.

Он постарался объясним собеседникам, что необходимо иметь востребованную профессию, а творчество может стать сопутствующим занятием.

«Нам важно не только давать мастер-классы или дополнительное образование, а нужно еще и разговаривать с молодежью. Сомневаться, убеждать, критиковать, и себя в том числе, приводить примеры из собственной жизни», - пояснил Батурин.

пресс-служба Общероссийского народного фронта пресс-служба Общероссийского народного фронта пресс-служба Общероссийского народного фронта пресс-служба Общероссийского народного фронта пресс-служба Общероссийского народного фронта 1 из 5

Он отметил, что такие встречи могут стать хорошей опорой для профессионального ориентирования школьников.

В Жуковском руководитель студии детского телевидения «Взлет» Людмила Луговская познакомила учеников из школы №11 с профессией журналиста.

«По заданным вопросам было видно, что они анализировали полученную информацию, пропускали через себя и делали свои выводы», - прокомментировала Луговская участие детей в общении.

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Отдельно в медицинских беседах затронули современные достижения и перспективы.

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