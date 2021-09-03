РИАМО - 3 сен. Новостройка, возведенная по программе реновации, появится в столичном районе Царицыно в 2021 году, дом расположится по адресу: ул. Каспийская, владение 28, корпус 4, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Жилой дом будет иметь 8 секций разной этажности. В нем расположатся 364 квартиры (однокомнатных – 44, двухкомнатных – 278; трехкомнатных – 42), а 8 квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В общем вестибюле разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков. В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудуют противопожарной и охранной системами, а также видеонаблюдением.

Квартиры будут начинаться со второго этажа. Первые этажи домов - нежилые и предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, коммерческих и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Для коммерческих помещений сделают отдельный вход, чтобы в них можно было попасть, не заходя в подъезд.

Фасад здания будет облицован кирпичом бежевого, коричневого и красного цветов, на нем предусмотрены корзины для кондиционеров. Территорию возле дома благоустроят: во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, также будет оборудована плоскостная парковка.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена мэром Сергеем Собяниным в 2017 году. Она предполагает переселение более 1 млн человек в улучшенные условия проживания.