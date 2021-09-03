РИАМО - 3 сен. В связи с непогодой на улицах столицы дежурят 300 бригад «Мосводостока» и около 290 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В пятницу на столицу обрушился продолжительный ливень. В некоторых районах города зафиксированы подтопления территории.

Об обнаружении временных скоплений воды возле дома можно сообщить в управу своего района, в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) по телефону 8 (499) 264-96-81, в Единый диспетчерский центр 8 (495)539-53-53 или через портал «Наш город».

О подтоплениях на дорогах и во дворах можно заявить в ГУП «Мосводосток» по номеру 8 (495) 657-87-03. Ситуацию в подземных переходах курирует ГБУ «Гормост» - 8 (495)632-58-46.