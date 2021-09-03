РИАМО - 3 сен. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 46 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 7 рейсов. В Домодедове 23 рейса задержано, 6 отменено. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменили 4 рейса и задержали 1 рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.