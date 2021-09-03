РИАМО - 3 сен. В столице в пятницу вечером загруженность дорог достигла 9 баллов из 10 возможных, самые большие заторы образовались в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезные пробки образовались на почти на всех набережных города, Яузском и Покровском бульварах, Москворецкой улице, Новом Арбате, Тверской, Солянке и Валовой улицах, а также на Зубовском бульваре. Сложно проехать в районе Большого Каменного моста и улицы Серафимовича.

Помимо этого, проблемы с движением транспорта зафиксированы на МКАД, Садовом кольце и ТТК.

Улучшится транспортная ситуация ближе к вечеру. К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 6 баллов, к 21:00 – до 5 баллов.

Как найти автомобиль, который эвакуировали из‑за аварии или ремонта дорог>>