РИАМО - 3 сен. Опубликована закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги Красновидово - Бели - в/ч 03813 (участок 1) в Можайском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Красновидово - Бели - в/ч 03813 (участок 1).

Капитальный ремонт будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и будет финансироваться за счет средств бюджетов Московской области и Можайского городского округа. Завершить капитальный ремонт дороги планируется в 2021 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе были опубликованы 2 закупки на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в Можайске и закупка на капремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ в Шатуре.