РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 сен. На месте закрытого полигона ТБО «Сабурово» в подмосковном Щелкове начались работы по геологическим изысканиям, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент инженеры собирают данные о залегании грунтов для разработки проекта рекультивации полигона.

Полигон ТБО «Сабурово» был закрыт по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в декабре 2020 года. Полигон эксплуатировался с 2003 года. Отходы, которые раньше размещались там, направляются теперь на перерабатывающий комплекс «Север», где половина объема ТКО проходит вторичную переработку и компостирование.

Закрытие полигонов в регионе стало возможным благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов. В Подмосковье уже работают 11 современных КПО. Мусор в комплексы доставляют более 1,1 тысячи единиц мусоровывозящей техники, в том числе 137 «синих» мусоровозов для раздельного сбора отходов.