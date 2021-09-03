РИАМО - 3 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность чемпионам мира по пляжному футболу (российской сборной), а также их тренерам. На торжественной церемонии присутствовали 14 спортсменов и 3 наставника, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

29 августа сборная РФ обыграла в финале японцев со счетом 5:2. Российские футболисты стали лучшими в третий раз в истории, ранее - в 2011 и 2013 годах.

Благодарности от правительства столицы получили спортсмены Кирилл Романов, Остап Федоров, Максим Чужков, Дмитрий Шишин и Антон Шкарин, Федор Земсков, Андрей Котенев, Станислав Кошарный, Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Борис Никоноров, Андрей Новиков, Артур Папоротный, Денис Пархоменко, Денис Пархоменко, Кирилл Романов, Остап Федоров, Максим Чужков, Дмитрий Шишин и Антон Шкарин.

А также их тренеры Михаил Лихачев, Илья Леонов и Андрей Бухлицкий.

XI чемпионат мира FIFA по пляжному футболу прошел в Москве. Спортсмены встречались на временном стадионе, возведенном на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Там же сделали фан-зону и сцену.

На сегодняшний день пляжным футболом занимаются порядка 1 тыс. москвичей. В городе открыты 128 площадок для пляжных видов спорта.