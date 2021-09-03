РИАМО - 3 сен. Подмосковная Госавтоинспекция рекомендует водителям уделить особое внимание переездам эстакад, мостов и путепроводов из-за образования наледи. При понижении температуры воздуха до минусовых значений, увеличивается число ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Для того, чтобы не попасть в аварию, автомобилистам необходимо придерживаться правильного поведения. Не стоит пересекать сложные участки на скорости, тем более выше установленного ограничения, при этом важно учитывать состояние машины, наличие других автомобилей на дороге, погодные условия, в том числе, видимость.

Соблюдение осторожности позволит водителю контролировать ситуацию.

Пешеходам с ухудшением погодных условий нужно использовать светоотражающие элементы. Это сделает их видимыми для других участников движения.

В случае ДТП за помощью можно обратиться в Центр управления Госавтоинспекции Подмосковья по телефону: 8-495-688-81-71 или позвонить по короткому номеру 112.

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