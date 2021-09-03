РИАМО - 3 сен. Возле микрорайонов 36, 36А, 37 в Мытищах планируется возвести пристройку к зданию детского сада №51. С красивыми орнаментированными фасадами она завершит композицию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Проект поддержала рабочая группа архитектурной комиссии региона.

«Проектируемое здание пристройки к детскому саду рассчитано на 51 место для групп детей от 5 до 7 лет. С существующим зданием его свяжет остекленный переход. С учетом реконструкции вместимость ДОО составит 251 место, общая площадь – чуть более 1400 квадратных метров», - сообщил министр правительства области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание в 2 этажа планируют расположить параллельно 2 существующим блокам учреждения. Оно станет полноценной входной группой.

В пристройке разместят вестибюль для старого и нового зданий, которые свяжут стеклянным переходом. Главный вход выполнят в виде широкой заглубленной ниши.

Композиция фасадов выстроится на чередующемся ритме оконной сетки. Кроме того, предполагаются широкие стеклянные проемы.

Для создания безопасного ограждения используют перфорированные фасадные кассеты из листового материала. А в зоне входной группы сделают витраж с орнаментом, подходящим к названию детского сада «Елочка».

«Представленное на комиссию архитектурно-художественное решение хорошо справляется с задачей фрагментации протяженного фасада здания. Использование орнаментальных элементов придает облику индивидуальность и адресность», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она подчеркнула, что дизайн отсылает к жостовской росписи, сформировавшийся на территории Мытищ.

На территории у дошкольного образовательного учреждения проведут работы по благоустройству. Здесь обустроят площадки для игр, установят навесы, сделают освещение и высадят новые растения.