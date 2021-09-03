РИАМО - 3 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как реализуется президентский проект в городском округе Домодедово. Губернатор пообщался с работниками и посетителями первого в муниципалитете офиса социальной газификации, расположенного в с. Ям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Президентская программа соцгазификации – это новое качество жизни для тех жителей, кто думал, но по каким-либо причинам не мог подвести газ к своим участкам. Теперь у людей есть возможность сделать это бесплатно. Мы постарались организовать все так, чтобы люди не тратили время на походы в разные инстанции, и в одном месте оформляли все документы», - сказал Андрей Воробьев.

До конца года «голубое топливо» придет в 43 населенных пункта городского округа Домодедово, где проживают почти 3 тыс. человек.

«Я живу в мкр Востряково. Сегодня пришел в офис, чтобы подключить газ по президентской программе. Выбрал пакет с оборудованием - котел и плита. До этого мы жили без газа, отапливали электричеством. Зимой выходило очень дорого», - рассказал местный житель Александр Сорокин.

В Подмосковье открыты 8 стационарных офисов соцгазификации. Кроме того, будут действовать 12 мобильных. Для удобства жителей «Мособлгаз» создал интерактивную карту. Тут можно посмотреть, где и на какой стадии идут работы, а также оставить заявку на подключение.

«Сегодня мы тестируем новый сервис – удаленное заключение комплексных договоров. Мы прямо в офисе вместе с жителем «проходим» по его участку, учитывая все нюансы, и здесь же подписываем договор», - рассказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Губернатор пообщался со старостами деревень городского округа Домодедово, которые активно участвуют в информировании жителей о социальной газификации. А также – с медиками Ямской врачебной амбулатории, оказывающей медпомощь около 10 тыс. жителей. Здесь размещен пункт вакцинации.

«После ремонта в здании, которое принадлежало Минобороны, мы въехали в современную амбулаторию. Здесь процедурный, прививочный, ЭКГ кабинеты. Можно сделать любые прививки детям и взрослым. Есть электронная запись», - сказал главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.