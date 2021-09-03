РИАМО - 3 сен. В Москве на Патриарших прудах появилась лавка, где начали продавать местный воздух. Соответствующие фото разместили в Telegram-канале «Новости Москвы».

На фотографиях можно увидеть баннер «Воздух Патриков», который вскоре повесят на деревянный киоск. Там же сообщается, что «воздух собран в окрестностях Патриарших прудов».

По данным Telegram-канала, стоимость 0,5 л «местного» воздуха составляет 100 рублей.

Ранее СМИ сообщали, что стрит‑ритейл на Патриарших прудах рекордно опустел. За июль и начало августа было зафиксировано 14 закрытий магазинов и заведений общепита.