РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 сен. Минэкологии Подмосковья направило в Щелковский городской суд исковое заявление о возмещении ущерба в размере 9 млн рублей, нанесенного незаконной свалкой, землям в деревне Назимиха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ответчик – владелец земельного участка, на котором незаконно размещались бытовые и строительные отходы. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности.

«Эта территория давно находится на особом контроле из-за непрекращающихся попыток сваливать отходы. Нарушения усугубляются тем, что размещение происходит на землях сельскохозяйственного назначения. Вот и в данном случае на земельном участке произошел массовый сброс отходов, рассчитанный ущерб землям превысил 9 миллионов рублей. Мы будем добиваться возмещения этой суммы», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее вблизи деревни Назимиха компания «Квант» вместо рекультивации земель отсыпала участки грунтами с включением отходов сноса и строительства, за что была оштрафована более чем на 100 тыс. рублей. По одному из фактов незаконного размещения отходов вблизи населенного пункта возбуждено уголовное дело.