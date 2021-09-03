РИАМО - 3 сен. Министр транспорта РФ Геннадий Савельев заявил, что биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и городском общественном транспорте планируют ввести в России к 2024 году, передает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление Савельев сделал в ходе выступления на марафоне «Новое знание». По его словам, пассажиры смогут воспользоваться общественными видами транспорта по биометрии, как по паспорту. При входе в общественный транспорт биометрическая система будет сканировать лица россиян.

«Собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта», – сказал Савельев.

Автоматизированная система паспортного контроля уже работает в терминале Шереметьево с июля этого года.

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