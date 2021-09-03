РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Жители Подольска с 11 сентября смогут проголосовать за кандидата, который достоин представлять УМВД России по городскому округу Подольск на областном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый», сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 11 по 20 сентября в МВД России проведут первый этап всероссийского ежегодного конкурса «Народный участковый». Он пройдет в три этапа. Голосование проведут в режиме онлайн на сайтах МВД России. В голосовании смогут принять участие все желающие.

На сайте УМВД России по городскому округу Подольск с 11 сентября можно будет отдать свой голос за кандидата, который достоин представлять УМВД России по городскому округу Подольск на областном этапе всероссийского конкурса.

На следующей неделе на страницах УМВД России по городскому округу Подольск в соцсетях можно будет более подробно ознакомиться с участковыми уполномоченными полиции, участвующими в конкурсе. Это позволит жителям сделать свой выбор.

Акция направлена на повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, повышения престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.