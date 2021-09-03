Ягодный сезон в подмосковных лесах на ограничивается летом: осенью в Московской области можно встретить бруснику, ежевику, голубику и не только. Обозреватель РИАМО выяснила, когда и куда стоит отправиться на охоту за вкусными и полезными ягодами.

Голубика

Голубика считается одной из самых полезных ягод. В дикой природе она растет в хвойных и смешанных лесах, а также по берегам рек, озер и болот. Чаще всего ее можно встретить в районе Талдома, Шатуры и Егорьевска, рассказал РИАМО опытный грибник и собиратель ягод Александр.

Как отметил эксперт, голубика — неприхотливая ягода, что позволяет ей выдерживать как жару, так и холод. Плодоносит голубика приблизительно с июля по сентябрь, поэтому жители Московского региона еще могут успеть собрать ягоду в первый осенний месяц.

Регулярное употребление голубики помогает снять усталость глаз, снизить давление и улучшить работу головного мозга. Также считается, что эта ягода оказывает антиоксидантное действие и в целом является источником ценных веществ.

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Черника

Чернику практически невозможно встретить на садовых участках — чтобы ее собрать, придется отправиться в лес. Как правило, она растет в регионах с достаточно холодным и умеренным климатом, в заболоченных местах и лесах. Это самая распространенная ягода в области — найти ее можно в Талдоме, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Шатуре, Наро-Фоминске и не только.

Как и голубика, черника относится к семейству Вересковые, и по сути эти две ягоды имеют много общего, однако считать их полностью идентичными нельзя. Черника улучшает не только зрение, но и работу иммунной системы. Также считается, что ягода полезна для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Клюква

В осеннем лесу непременно стоит поискать клюкву — эта ягода поспевает в сентябре-октябре. Растет она в сырых местах, в низинах озер и болот. Считается, что хороший урожай клюквы можно собрать в районе Талдома и Шатуры, сказал Александр. В большом количестве она также растет в пойме реки Дубна.

Клюква отлично переносит морозы и становится от них только слаще, поэтому некоторые предпочитают собирать ее весной, однако считается, что в осенней ягоде больше витаминов и йода. Клюква также оказывает положительное влияние на организм человека — она понижает давление и укрепляет иммунитет.

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Ежевика

Кустарники ежевики можно встретить как на садовом участке, так и в дикой природе. Внешне ягода похожа на малину, но она фиолетового или иссиня-черного цвета. Собирать ее можно с середины августа и до октября.

Растет ежевика в лесных оврагах, в поймах рек, а также возле болот. Определенного места, где этой ягоды растет больше, нет — в целом в большинстве лесов Подмосковья можно будет собрать неплохой урожай, рассказал Александр.

Среди полезных свойств ежевики, как правило, выделяют ее способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и уровень холестерина, улучшать настроение и помогать при проблемах со зрением. Кроме того, как сообщают в Роспотребнадзоре, в ежевике содержится 85% воды и огромное количество клетчатки, что делает ее незаменимым помощником для желающих похудеть.

Калина

Эта ягода наиболее распространена в умеренном климате Европы и Азии. Обычно калина растет на влажной почве — возле ручьев и рек, — а еще ее можно встретить на лесных полянах и опушках.

Собирать калину лучше с конца сентября – начала октября, но многие предпочитают это делать после первых заморозков — тогда ягода уже не мнется, и ее проще собирать. К слову, калину часто употребляют при простуде, проблемах с желудком, гипертонии, тахикардии, головных болях, бессоннице и многом другом.

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Облепиха

В зависимости от сорта облепиха вызревает с конца августа по конец октября. Несмотря на то, что родиной облепихи считается Сибирь, эта ягода растет и в Московской области. Встретить ее можно как на садовом участке, так и на берегу водоемов, в поймах рек и ручьев.

Облепиху не всегда употребляют в свежем виде — чаще всего из нее делают соки, варенье, мармелад и многое другое. Однако полезные свойства этой ягоды трудно переоценить: ее употребляют при простуде, сердечных заболеваниях, а также гастрите. Также она положительно влияет на нервную систему.

Рябина

Рябина преимущественно растет на лесных опушках, берегах рек и лугах, но встретить ее можно на всей территории Московской области. Наилучшее время для сбора этих ягод — сентябрь и октябрь. После заморозков ягоды становятся менее горькими, поэтому иногда их собирают даже в ноябре.

У рябины, как и большинства других ягод, огромное количество полезных свойств. Примечательно, но это ягода по содержанию витамина С опережает даже лимоны. Рябина улучшает пищеварение, нормализует артериальное давление, активирует иммунную систему, успокаивает и даже препятствует образованию раковых клеток.

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Брусника

Сбор брусники традиционно стартует в августе-сентябре и длится вплоть до ноября. Встретить эти кисловатые ягоды можно в хвойных, смешанных и лиственных лесах, в зарослях кустарников, а иногда и на торфяных болотах. Лучше искать бруснику в районе Талдома, Дубны и Шатуры, сообщил Александр.

Брусника содержит много ценных витаминов и биологически активных веществ. Ее используют для лечения разнообразных заболеваний. Ягоды и сок из них принимают при повышенном давлении, а еще брусника может стать альтернативой жаропонижающим средствам. К слову, полезными могут оказаться не только ягоды, но и листья брусники. Они помогают при бронхите, стоматите, пневмонии и других заболеваниях.

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